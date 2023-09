Francia: 16enne morto in incidente mentre scappava dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 16 anni ieri è morto a Elancourt dopo essere rimasto gravemente ferito mentre stava scappando dalla polizia sulla sua moto. Lo ha annunciato la Procura di Versailles. Il giovane è deceduto in ospedale. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Nouveaux Horizons. Secondo l'emittente televisiva "France info", mentre era in fuga dopo non essersi fermato all'alt degli agenti, il ragazzo si è scontrato ad un incrocio con una macchina della polizia che non era coinvolta nell'inseguimento. Gli agenti a bordo dei due veicoli sono stati posti in stato di fermo, sul caso è stata aperta un'inchiesta. (Frp)