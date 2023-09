Napoli: 30enne raggiunto da due colpi di pistola, indagini a Pozzuoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 30enne è arrivato ferito da colpi di pistola all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. E’ accaduto stanotte, intorno all’una. L’uomo era stato colpito da due proiettili, uno all’addome e uno alla gamba sinistra. Il 30enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico ricoverato in prognosi riservata, non versa in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli. (Ren)