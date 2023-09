Ucraina: Stoltenberg, Putin ha sottovalutato resistenza Kiev e sostegno Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin ha commesso due grandi errori strategici invadendo l'Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'audizione congiunta della commissione per gli Affari esteri (Afet) e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (Sede) al Parlamento europeo. "Prima di tutto ha sottovalutato gli ucraini, la loro forza e il loro coraggio, la loro leadership politica e il loro esercito. L'altro errore è stato sottovalutare noi", ha dichiarato. "Ha sottovalutato la nostra volontà, il nostro impegno nel sostenere l'Ucraina con sanzioni economiche, con il supporto politico e, non ultimo, il supporto militare, che è stato molto maggiore di quanto ci si aspettasse all'inizio del conflitto", ha aggiunto Stoltenberg. "Il supporto militare della Nato, dei suoi alleati e dei membri europei, è stato senza precedenti, con la fornitura di artiglieria, molte munizioni, missili a lunga gittata, sistemi avanzati di difesa aerea e, non ultimo, l'addestramento dei soldati ucraini da parte degli alleati Nato. E vorrei anche elogiare i Paesi Bassi, la Danimarca e la Norvegia per aver annunciato di essere pronti a consegnare F-16 a Kiev", ha proseguito Stoltenberg. "C'è molto altro da fare e dobbiamo continuare nel sostegno all'Ucraina, ma dobbiamo anche pensare a dove siamo oggi rispetto a molti mesi fa", ha detto ringraziando l'Ue e il Parlamento europeo per il sostegno mostrato. "Il nostro supporto ha aiutato gli ucraini a lanciare la controffensiva, che sta gradualmente facendo recuperare terreno e che ha permesso di rompere le linee difensive delle truppe russe e avanzare nonostante i durissimi combattimenti, e dobbiamo continuare a supportarli", ha concluso. (Beb)