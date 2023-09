Napoli: 20enne ferito da un colpo di pistola a un braccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ giunto al pronto soccorso del Cto con una ferita d’arma da fuoco. Indagini in corso dei carabinieri di Napoli Stella sul ferimento di un 20enne già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo era ferito al braccio destro da un colpo di pistola. Ai carabinieri è stato riferito, come prima versione dei fatti, che la vittima sostava in auto tra via Vittorio Emanuele III e via Mianella (quartiere Miano), quando sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina. I militari dell’Arma sono a lavoro per verificare il racconto e ricostruire la dinamica. (Ren)