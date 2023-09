Regno Unito: governo annuncia riadesione al programma di ricerca europeo Horizon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito aderirà di nuovo al programma di ricerca scientifica dell’Ue, Horizon. La riadesione avviene dopo mesi di colloqui e dopo due anni di assenza dal programma dopo la Brexit. Il premier Rishi Sunak ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto un accordo che consente agli scienziati britannici di prendere parte al programma di collaborazione nella ricerca più grande al mondo”. Grazie al rientro nel programma Horizon gli scienziati e le istituzioni con sede nel Regno Unito potranno richiedere denaro al fondo europeo da 85 miliardi di sterline (94 miliardi di euro). "Abbiamo lavorato con i nostri partner dell'Ue per garantire che questo sia l'accordo giusto per i contribuenti del Regno Unito, in grado di sbloccare opportunità di ricerca senza precedenti", ha aggiunto Sunak. (Rel)