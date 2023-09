Francia: Macron, non potrà esserci bandiera russa a Olimpiadi di Parigi 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non potrà esserci la bandiera russa ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista al quotidiano "L'Equipe". "Non è lo Stato ospite che deve decidere cosa deve fare il Cio", ha detto il capo dello Stato, spiegando di avere piena "fiducia" in Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale. "A questa riflessione prendano parte anche gli ucraini", ha poi aggiunto il capo dello Stato. (Frp)