Ucraina: Stoltenberg, controffensiva avanza gradualmente anche a nostro supporto

- La controffensiva ucraina sta avanzando sul campo e riconquistando gradualmente terreno, nonostante i combattimenti siano molto duri. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'audizione congiunta della commissione per gli Affari esteri (Afet) e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (Sede) al Parlamento europeo. "Il nostro supporto ha aiutato gli ucraini a lanciare la controffensiva. Stanno gradualmente recuperando terreno, e questo dimostra l'importanza del nostro sostegno, che deve continuare. Sono combattimenti difficili e duri, ma gli ucraini sono riusciti a rompere le linee difensive delle truppe russe e stanno avanzando. Dobbiamo continuare a supportarli", ha dichiarato Stoltenberg. (Beb)