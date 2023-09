Ucraina: da Usa nuovi aiuti umanitari per 206 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 206 milioni di dollari all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Le risorse, annunciate dal segretario di Stato, Antony Blinken, durante la sua visita a Kiev, arriveranno dal dipartimento di Stato e dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Le forniture includono beni di prima necessità, attrezzature sanitarie, abitazioni per gli sfollati, acqua potabile e oggetti per l’igiene personale. (Was)