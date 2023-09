Corea del Nord-Cina: delegazione guidata dal vicepremier Liu visiterà Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo e del Partito comunista della Cina guidata dal vicepremier Liu Guozhong visiterà la Corea del Nord e prenderà parte alle celebrazioni per l'anniversario della fondazione del Paese questo fine settimana. Lo ha annunciato oggi l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), secondo cui la visita è stata organizzata su invito del Comitato centrale del Partito del lavoro nordcoreano. La Corea del Nord celebrerà il 9 settembre il Giorno della fondazione della repubblica, nell'anniversario della liberazione della Penisola coreana dall'occupazione giapponese. L'annuncio della visita della delegazione cinese giunge in concomitanza con gli avvertimenti rivolti dagli Stati Uniti a Russia e Corea del Nord in visita di un incontro tra i leader dei due Paesi, che secondo il quotidiano "New York Times" potrebbe svolgersi a Vladivostok la prossima settimana. (Git)