G7: presidente della Camera Fontana in Giappone per riunioni presidenti Camere basse

- Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha intrapreso una visita di tre giorni in Giappone in occasione della XXI riunione dei presidenti delle Camere basse dei parlamenti del G7. Fontana è atterrato all'aeroporto Haneda di Tokyo alle 12:00 (le ore 5:00 in Italia), ed è stato accolto dall'ambasciatore Gianluigi Benedetti. In giornata sono previsti incontri bilaterali con il presidente della Camera dei rappresentanti della Dieta giapponese, Hiroyuki Hosoda, con la presidente dell'Assemblea nazionale francese Yael Braun-Pivet e con il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy. Domani Fontana ha in programma un incontro con il presidente della Verkhovna Rada d'Ucraina, Ruslan Stefanchuk, seguito dalla firma di un memorandum bilaterale di cooperazione parlamentare. Nel pomeriggio si terranno le sessioni di lavoro dei presidenti delle Camere basse del G7, che avranno per oggetto l'aggressione della Russia all'Ucraina e la cooperazione in materia di energia e sicurezza. Al termine dei lavori, Fontana prenderà la parola per invitare i presidenti intervenuti alla prossima riunione del G7 in Italia. Nel corso della visita in Giappone il presidente della Camera avrà incontri bilaterali anche con la presidente del Bundestag di Germania, Barbel Bas, e con Lindsay Hoyle, presidente della Camera dei comuni del Regno Unito.(Git)