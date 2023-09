Ucraina: nuovo pacchetto di aiuti Usa include munizioni all'uranio impoverito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina, del valore complessivo di 175 milioni di dollari, include una fornitura di proiettili all'uranio impoverito del calibro di 120 millimetri. Lo ha annunciato tramite una nota il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, confermando così indiscrezioni che circolavano già da alcuni giorni. La fornitura di munizioni anticarro all'uranio impoverito - un'alternativa meno costosa al tungsteno, ma controversa per i danni ambientali e alla salute causata dalla disseminazione di particolato e frammenti radioattivi a seguito dell'impatto con il bersaglio - saranno parte della dotazione dei carri armati M1 Abrams promessi dagli Usa alle forze armate del Paese invaso dalla Russia. Il Regno Unito ha già inviato all'Ucraina proiettili dello stesso tipo all'inizio di quest'anno, e da allora si è riacceso nei Paesi occidentali il dibattito in merito alla pericolosità delle munizioni all'uranio impoverito, emersa a partire dagli anni Novanta a seguito dei conflitti nei Balcani e in Iraq. A fronte delle difficoltà riscontrate dalle forze ucraine sul campo di battaglia, e della progressiva erosione delle scorte di proiettili d'artiglieria convenzionali a disposizione della Nato, gli Usa hanno deciso lo scorso luglio di fornire a Kiev anche munizioni a grappolo, un'altra categoria di armamenti assai controversa a causa del pericolo rappresentato dalle submunizioni inesplose per i civili. Gli Stati Uniti affermano che le munizioni all'uranio impoverito non costituiscano una significativa minaccia radiologica, e citano a sostegno della loro posizione studi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Diverse organizzazioni, come la Coalizione internazionale per la messa al bando delle armi all'uranio, puntano però l'indice contro i rischi per la salute, a cominciare dal cancro, causati dall'ingestione e dall'inalazione di uranio impoverito. (Was)