Asean-India: Modi accolto a Giacarta dal presidente indonesiano Widodo

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, è stato accolto dal presidente dell'Indonesia Joko Widodo a Giacarta, in occasione del summit India-Asean in programma oggi a margine del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. Prima dell'incontro Modi ha incontrato anche la comunità indiana a Giacarta, come riferito dal primo ministro in persona su X (Twitter). Il summit India-Asean, inaugurato nel 2002 in Cambogia e giunto alla sua 20ma edizione, segue il 30mo anniversario delle relazioni tra Nuova Delhi e l'organizzazione regionale, celebrato lo scorso anno, e l'elevazione delle relazioni al rango di partenariato strategico globale. L'interscambio commerciale tra l'India e l'Associazione, che ammontava a circa 9 miliardi di dollari nel 2002, dovrebbe superare quest'anno la soglia dei 150 miliardi di dollari. Negli ultimi anni l'India e l'Asean hanno concordato una serie di progetti di connettività fisica e digitale, come il progetto di trasporto multi-modale di Kaladan, l'Autostrada trilaterale, e un accordo sui pagamenti digitali tra India e Singapore. (Inn)