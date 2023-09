Giappone-Asean: relazioni elevate al livello di partenariato strategico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno elevato le loro relazioni al livello di partenariato strategico globale, al fine di rafforzare ulteriormente la collaborazione in aree quali la sicurezza marittima e la digitalizzazione. L'annuncio è giunto al termine del summit Giappone-Asean che si è tenuto ieri a Giacarta, a margine del vertice dei leader dell'associazione. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato alla vigilia dell'incontro un piano di supporto allo sviluppo delle risorse umane che prevede la formazione di 5mila figure professionali qualificate nell'arco dei prossimi tre anni. "Il nostro Paese crescerà coi membri dell'Asean promuovendo la cooperazione tecnica", ha detto Kishida, aggiungendo che Tokyo sosterrà anche il processo di digitalizzazione delle infrastrutture dei Paesi del Sud-est asiatico e collaborerà con questi ultimi per rafforzare le catene di fornitura degli alimenti e di altre categorie di prodotti. Kishida e il presidente Joko Widodo hanno discusso anche i preparativi per il vertice commemorativo che si terrà a Tokyo in occasione dei 50 anni di amicizia tra Giappone e Asean. (Fim)