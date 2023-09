Usa-Asean: concordata apertura di un centro per lo sviluppo delle relazioni a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e i leader dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno annunciato la comune intenzione di inaugurare un nuovo Centro Usa-Asean a Washington. L'annuncio è giunto al termine del vertice tra la prima potenza asiatica e l'organizzazione regionale che si è tenuto a Giacarta. Il dipartimento di Stato Usa ha riferito di aver già istituito un partenariato pubblico-privato con l'Università statale dell'Arizona (Asu) per inaugurare il centro, che servirà a "istituzionalizzare e approfondire ulteriormente le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Asean, rafforzando il sostegno all'interazione economica e culturale degli Stati Uniti con l'Asia sud-orientale". Stati Uniti e Asean hanno inaugurato un partenariato di dialogo nel 1997, e da allora hanno edificato una cooperazione approfondita nelle aree politica e di sicurezza, economica e socio-culturale. Il dipartimento di Stato Usa ha evidenziato che gli Stati Uniti sono la principale fonte di investimenti diretti esteri dell'Asia sud-orientale, e che "oltre 6.200 attività Usa hanno contribuito a un interscambio commerciale record di 520,3 miliardi di dollari (...) nel 2022, creando 625mila posti di lavoro in tutti e 50 gli Stati (Usa) e un milione id posti di lavoro nell'Asia sud-orientale". (Was)