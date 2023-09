Usa: la Costa est si prepara all'arrivo dell'uragano Lee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempesta tropicale Lee, originata nell'Oceano Atlantico, si è rafforzata sino a divenire un uragano di categoria 4 con venti dalla velocità superiore a 200 chilometri orari, e si sta avvicinando pericolosamente alla Costa est degli Stati Uniti. Lo ha comunicato il Centro nazionale per gli uragani degli Stati Uniti, secondo cui la perturbazione potrebbe abbattersi sugli Stati Uniti orientali sabato, oppure virare verso sud, risparmiando così la terraferma. Lee è il quarto uragano della stagione 2023, e secondo il sito di previsioni e analisi meteorologiche AccuWeather potrebbe rafforzarsi ulteriormente, sino ad essere classificato come uragano di categoria 5 nel fine settimana. (Was)