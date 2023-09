Arabia Saudita-Cina: Bank of China apre una filiale nel Paese del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bank of China, la quarta maggiore banca pubblica della Cina, ha aperto una filiale in Arabia Saudita, nel quadro della crescente cooperazione, soprattutto economica e commerciale, tra i due Paesi. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. L’obiettivo della Repubblica popolare è di espandere il ricorso alla sua valuta, lo yuan, a livello internazionale, come spiegato lo scorso giugno da uno dei dirigenti di Bank of China, che ha portato avanti le procedure per l’apertura della filiale nel Regno. Del resto, lo scorso dicembre, durante la visita del presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, in Arabia Saudita, Pechino e Riad hanno firmato 35 accordi di investimento, per un valore complessivo di 30 miliardi di dollari. Bank of China è dunque la seconda banca cinese ad aprire una propria filiale in Arabia Saudita, dopo la Industrial and Commercial Bank of China, che ne aveva aperta una nel 2015. (Res)