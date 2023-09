Thailandia: prima riunione del nuovo governo, focus su unità nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Srettha ha prestato giuramento al re Maja Vajiralongkorn martedì assieme ai ministri del nuovo governo. L'insediamento del nuovo governo consente al partito Pheu Thai di iniziare a lavorare alla realizzazione degli impegni economici assunti dal partito prima delle elezioni del 14 maggio scorso, seguite da tre mesi di vuoto politico. La priorità del nuovo governo è un intervento urgente per ridurre i prezzi del carburante e dell'energia elettrica a partire dal mese di settembre. Pheu Thai ha promesso anche un contributo una tantum di 10mila baht (282 dollari) a tutti i cittadini di età superiore a 16 anni. Il primo ministro Srettha assumerà la delega a ministro delle Finanze, a dimostrazione di un mutamento delle priorità rispetto ai suoi predecessori - Prayuth Chan-ocha e Yingluck Shinawatra - che invece avevano assunto la guida del ministero della Difesa. "Confermo che questo governo è un governo per i cittadini, e che tutte le figure qui presenti oggi sono qui per rappresentare i cittadini", ha dichiarato il premier in occasione della cerimonia di giuramento. (segue) (Fim)