Sicurezza: maxi operazione a Roma e Napoli, 800 unità forze ordine in campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime luci dell'alba oltre 800 operatori della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze a Roma e Napoli, con l'obiettivo di ripristinare la legalità in zone a alta densità criminale e garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell'ordine. Nella Capitale l'attività, pianificata in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura e coordinata dalla Questura di Roma a cui prende parte anche la polizia locale di Roma Capitale si sta svolgendo nel quartiere di Tor Bella Monaca dove sono in corso perquisizioni tese alla ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell'Archeologia. Nel capoluogo campano l'attività è in corso nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei Quartieri Spagnoli ed è volta all'esecuzione di numerose perquisizioni e all'identificazione di persone e veicoli sospetti. (Rer)