Siria: Deir ez Zor, Forze democratiche curde continuano ricerca miliziani tribù arabe

- Le Forze democratiche siriane (Fds), coalizione di milizie a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti, continuano la loro ricerca di miliziani delle tribù arabe tra Dhiban e Al Tayyana, nel governatorato orientale di Deir ez Zor, malgrado la fine delle operazioni militari proclamata ieri, dopo undici giorni di scontri. Lo si apprende dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Le Fds hanno dunque completato la riconquista di Dhiban, ultima roccaforte delle milizie tribali arabe locali. Nessuna informazione, invece, sulla sorte del loro comandante, Ibrahim al Hafel. Secondo Ismail Rashid, membro del comitato politico del partito Yekiti Kurdistan Party, che fa parte del Consiglio nazionale curdo (Enks), “quanto accade a Deir ez Zor non è un conflitto tra arabi e curdi, ma tra le varie componenti delle Fds, che appartengono al sistema del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) turco”. Tale conflitto interno, ha aggiunto, “è iniziato con l’arresto del capo del Consiglio militare di Deir ez Zor, Abu Khawla, per accuse di corruzione, anche se ci sono decine di persone simili a lui, che hanno un ruolo significativo in rapimenti e crimini ma occupano posizioni di rilievo”. “Purtroppo la coalizione internazionale condivide parte di queste responsabilità”, ha dichiarato Rashid. Per il resto, “l’entrata delle Fds nelle regioni a maggioranza araba è stato un grave errore”, ha continuato, “soprattutto nelle zone caratterizzate da una struttura sociale tribale”. Questa mossa, secondo Rashid, “nuoce alla giustizia della causa curda”, in quanto fa sentire le Fds quasi come una “forza di occupazione”. (Res)