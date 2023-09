Indonesia-Cina: discussa estensione alta velocità ferroviaria Giacarta-Bandung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia e Cina hanno discusso la possibilità di ampliare il progetto multimiliardario finanziato da Pechino della linea ferroviaria ad alta velocità Giacarta-Bandung, dopo che ieri il primo ministro cinese Li Qiang ha personalmente partecipato a una corsa di prova dei nuovi treni cinesi ad alta velocità lungo un tratto della linea ferroviaria lunga 142 chilometri. Il ministro coordinatore per gli Affari marittimi e degli investimenti, Luhut Binsar Pandjaitan, ha dichiarato durante una conferenza stampa che la possibilità di estendere la linea ferroviaria di bel 700 chilometri sino a Surabaya, attraverso l'isola di Giava, è stata discussa con il primo ministro cinese, che ha espresso un riscontro positivo. L'entrata in servizio della linea ferroviaria ad alta velocità Giacarta-Bandung, un progetto da 7,3 miliardi di dollari realizzato dal consorzio Pt Kcic, era inizialmente prevista per il 2019, ma è stata rinviata più volte a causa di diversi problemi, che hanno contribuito ad aumentare i costi di 1,2 miliardi di dollari rispetto ai preventivi iniziali. Gli ultimi piani prevedevano l'avvio parziale delle operazioni a titolo gratuito dal 18 agosto, ma la data è stata spostata all'inizio di settembre. Pt Kcic punta invece a rispettare l'obiettivo della piena operatività della linea a partire dal primo ottobre. (Fim)