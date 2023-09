Myanmar: presidente Bangladesh sollecita sforzi internazionali per risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Bangladesh, Mohammad Shahabuddin, ha sollecitato la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per giungere a una soluzione durevole della crisi in atto nel Myanmar, che ha spinto centinaia di migliaia di musulmani rohingya a cercare rifugio nel suo Paese. Il presidente bengalese si trova a Giacarta per partecipare come ospite all'East Asia Summit, che oltre ai Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) riunisce Stati Uniti, Russia, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone e Corea del Sud. (segue) (Fim)