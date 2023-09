Sanità: Bonaccini, se a Schillaci non danno 4 miliardi fossi in lui trarrei conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sanità c’è un problema gigantesco, “dal ministro dopo l’incontro con le Regioni che chiedevano almeno 4 miliardi, non sappiamo più niente”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Pd e dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini al suo arrivo al festival dell’Unità di Milano. “Il ministro Orazio Schillaci ha chiesto al governo 4 miliardi e se non glieli danno se fossi in lui trarrei qualche conseguenza”, ha proseguito evidenziando che “o non hanno fiducia nell’appello del ministro oppure hanno in mente un’altra idea di sanità che è quella di premiare il privato rispetto al pubblico”. (Rem)