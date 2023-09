Governo: Bonaccini, credo che la luna di miele con italiani comincerà a terminare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che il governo “troverà qualche guaio e la luna di miele comincerà a terminare”. Lo ha detto il presidente del Partito democratico e della Regione Emilia-Romagna, dal palco della Festa dell’Unità a Milano. “Non sono io quello che è andato davanti alle pompe di benzina contro le accise”, ha proseguito sottolineando chee adesso se vai in autostrada la benzina costa più di 2 euro. “Non ero io quello che è andato a dire è finita la pacchia alla ong per i migranti. Quando dici porti chiusi e poi raddoppiano gli sbarchi il cittadino qualcosa la vede. Per questo credo che avranno qualche guaio con gli italiani”, ha concluso.- (Rem)