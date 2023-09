Centrosinistra: Bonaccini a M5S e terzo polo, senza Pd non c’è alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd “da solo non ce la può fare. Ma se da solo non può farcela, agli amici dei 5 stelle e di quello che era il terzo polo, la matematica dice che senza il Pd non può esserci un’alternativa”. Lo ha detto il presidente del Partito democratico e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini dal palco della festa dell’Unità a Milano. (Rem)