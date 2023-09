Bahrein-Giappone: entra in vigore accordo per promozione e tutela reciproca investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ entrato in vigore l’accordo tra Regno del Bahrein e Giappone per la promozione e la tutela reciproca degli investimenti, firmato il 23 giugno 2022 a Manama. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa bahreinita “Bna”, precisando che l’accordo rientra nel quadro dello sviluppo delle relazioni bilaterali tra Tokyo e Manama, in crescita in diversi settori, soprattutto in quelli economico, finanziario e degli investimenti. L’intesa, inoltre, riflette l’aspirazione che accomuna i due Paesi a intensificare ulteriormente i loro rapporti, soprattutto per creare opportunità vantaggiose di investimento. A tal proposito, il vice sottosegretario per la Cooperazione internazionale presso il ministero delle Finanze e dell’Economia del Bahrein, Nawaf al Sayed Hashim al Sada, ha sottolineato il costante interesse di Manama a firmare simili accordi con altri Paesi e nel fornire un ambiente il più possibile favorevole per attrarre investitori stranieri diretti e promuovere gli investimenti congiunti. (Res)