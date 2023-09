Mimit: ministro Urso incontra amministratore delegato Aeroitalia Intrieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista della costituzione del tavolo voli, il ministro Adolfo Urso ha incontrato l'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, che ha presentato i piani di sviluppo della compagnia in Italia ed espresso condivisione rispetto alle misure proposte dal governo". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. (Rin)