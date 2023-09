Manovra: Bonaccini, taglieranno pochissimo il costo del lavoro che andrebbe tagliato tanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Quello “che mi aspetto temo che sia quello che non succederà. Mi pare che taglieranno pochissimo il costo del lavoro che invece andrebbe tagliato tanto”. Lo ha detto il presidente del Pd e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al suo arrivo alla festa dell’Unità rispondendo a chi gli ha chiesto cosa si aspetti dalla manovra. “Quando dicono che non hanno i soldi - ha proseguito - potrebbero rinunciare alla flat tax, bisognerebbe tagliare il costo del lavoro in due direzioni. Uno per aumentare alcune buste paga a partire da quelle della sanità, e poi si dovrebbero premiare le imprese che assumono con un contratto a tempo indeterminato”. (Rem)