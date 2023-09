Europee: Bonaccini, candidarmi? Non ho alcuna fregola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella mia vita ho sempre deciso rispetto a quello che era utile alla comunità a cui appartenevo, non ho alcuna fregola di una cosa piuttosto che un’altra perché l’unico pensiero che ho in questo momento è fare in modo che la Romagna riparta”. Lo ha detto il presidente del Pd e della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al suo arrivo alla Festa dell’Unità a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se intenda candidarsi alle elezioni europee del 2024. (Rem)