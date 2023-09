Brasile: sale a 32 bilancio vittime ciclone in stati Rio Grande do Sul e Santa Catarina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Pimenta, lo sforzo è attualmente tutto dedicato a salvare vite umane. "Abbiamo molte persone in comunità isolate, in aree a rischio. Abbiamo mobilitato le imbarcazioni dell'esercito, sfollate dalla regione di confine, per aiutare a salvare le persone nelle aree paludose dove gli elicotteri non possono atterrare. Ieri abbiamo mobilitato altri tre elicotteri, insieme alla Polizia stradale federale e al Ministero della difesa, e ora stiamo lavorando per ottenere altri tre elicotteri", ha affermato il ministro. "L'elicottero in questo momento è fondamentale per raggiungere queste comunità, raggiungere queste famiglie, allontanare le persone dalle zone a rischio. Al momento questa è la priorità. Riparo e sicurezza per le persone, acqua pulita, cibo. Sono le basi per poter superare il momento più critico". L'idea è anche quella di aiutare i municipi a realizzare piani di emergenza nel modo più preciso e agile. (Brb)