Usa: processo a Trump, autorità vogliono sentire 150 testimoni

- Le autorità della contea di Fulton, in Georgia, intendono chiamare al banco dei testimoni almeno 150 persone, nel quadro del processo a Donald Trump per le interferenze elettorali avvenute nello Stato dopo le presidenziali del 2020. Durante una udienza che si è svolta oggi, il procuratore speciale Nathan Wade ha affermato che il processo potrebbe durare fino a quattro mesi, considerando tutti gli altri coimputati. L’udienza odierna è stata organizzata per gli imputati Kenneth Chesebro e Sidney Powell, che stanno tentando di separare i propri casi dal processo che li vede accusati insieme a Trump. (Was)