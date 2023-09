Brasile: Lula nomina due giudici per il Tribunale superiore di giustizia (Stj)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha nominato due nuovi giudici presso il Tribunale superiore di giustizia (Stj), equivalente per prerogative alla Corte di cassazione italiana. Si tratta del giudice della Corte di appello dello stato di Minas Gerais, Josè Afranio Vilela e del giudice della Corte di appello dello stato di Cearà, Teodoro Silva Santos. I professionisti sono stati scelti da una lista di quattro 'papabili' inviata a capo dello stato da parte dello stesso Stj, lo scorso 23 agosto 2023. I due giudici occuperanno i posti lasciati dai magistrati Felix Fischer e Jorge Mussi, andati in pensione nel 2022. Lo scorso 29 luglio Lula aveva indicato l'avvocato Daniela Teixeira per un altro posto vacante presso l'Stj. La professionista è stata scelta da una lista di candidati inviata al presidente dell'Ordine degli avvocati del Brasile (Oab). Le nomine del presidente dovranno essere approvate dal Senato.(Brb)