Ue: Boccia (Pd), Salvini indossava maglietta Putin

21 luglio 2021

- "Paolo Gentiloni non ha bisogno di essere difeso. Paolo è il centravanti della squadra europea che noi abbiamo in testa,quella squadra di cui David Sassoli era il regista. Salvini dovrebbe avere rispetto di Paolo Gentiloni e della sua storia. Io chiedo a Salvini, uno che era abituato a mettere la maglia di Putin, poi quella ungherese e così via, di sapere quale idea di Europa questo governo ha in testa. Che farà sul Patto di stabilità? Cosa farà con il Mes? E non parliamo del caos che questo governo sta creando sul Pnrr, mettendo in difficoltà centinaia di sindaci che non sanno come portare a termine i progetti avviati. Invece di attaccare Gentiloni Salvini e il governo Meloni ci rispondano e ci dicano quale manovra faranno. La verità è che sono in difficoltà, divisi sulle scelte, senza risorse per mantenere le promesse che hanno fatto e si inventano polemiche e alzano polveroni per parlare d’altro”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo alla Festa nazionale dell’Unità di Ravenna (Rin)