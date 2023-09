Russia: ministero Esteri, Moldova adempia a propri obblighi finanziari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In giornata il primo ministro moldavo, Dorin Recean, ha rilevato come Chisinau non abbia intenzione di pagare debiti “inesistenti” a Gazprom. Il premier ha fatto riferimento a un audit che avrebbe rivelato presunte irregolarità relative a debiti storici nei confronti di Gazprom. "La Moldova non ha intenzione di pagare debiti inesistenti e i cittadini della Moldova non devono pagare le fatture corrispondenti", ha affermato Recean. Il ministro dell'Energia, Victor Parlicov, ha proposto il pagamento di 8,6 milioni di dollari alla società russa, dopo che è emerso che "la maggior parte del debito vantato da Gazprom non è confermato". Secondo il ministro moldavo, la società russa ha promesso consegne pari a 170 milioni di dollari, che tuttavia non sono state eseguite. (Rum)