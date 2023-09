Sanità: Bonaccini, Pd deve fare battaglia durissima in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sanità il Partito democratico deve “fare una battaglia durissima in tutto il Paese, perché non è tollerabile che manchino professionisti, da un lato, e che stiano sotto finanziando il sistema sanitario pubblico”. Lo ha detto il presidente del Pd e della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al suo arrivo alla Festa dell’Unità a Milano. “Il Pd - ha proseguito - deve fare battaglia su questo e dico al mio partito, andiamo davanti agli ospedali, alle case della salute. Ma oggi le Regioni sono tutte in grande difficoltà ed è una battaglia che può accomunare, come sul salario minimo, tutte le opposizioni persino un po’ di più perché anche Renzi, che sul salario minimo non è d’accordo, al pari di Conte, Calenda, Fratoianni, Bonelli, ho sentito dire che è un errore tagliare e sotto finanziare il sistema pubblico. Su questo ci ascolterebbero tanti cittadini che hanno votato Meloni e Salvini”. (Rem)