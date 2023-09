Usa: dipartimento Giustizia si prepara a chiedere incriminazione di Hunter Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere speciale David Weiss intende chiedere una incriminazione nei confronti di Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, per le accuse di possesso illegale di arma da fuoco avanzate nei suoi confronti. Stando agli atti giudiziari depositati dal suo ufficio, in base alle leggi federali “il governo dovrà ottenere una incriminazione da parte di un gran giurì entro il 29 settembre 2023”. La richiesta è arrivata dopo che il patteggiamento concordato tra i suoi avvocati e le autorità giudiziarie è saltato, e Biden si è dichiarato non colpevole all’udienza dello scorso luglio. (Was)