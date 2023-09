Brasile: sale a 32 bilancio vittime ciclone in stati Rio Grande do Sul e Santa Catarina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, sempre su X, il ministro Pimenta ha annunciato di essere arrivato in Rio Grande do Sul "per monitorare le attività di soccorso e assistenza alle vittime delle alluvioni. Sorvoleremo le regioni: Mucum, Encantado e Roca Sales e Santa Tereza e Nova Roma". "Ancora una volta il governo federale è dalla parte della popolazione nel momento in cui questa ne ha più bisogno. Questo è il Brasile dell'unione e della ricostruzione", ha affermato. Secondo le autorità di Rio Grande do Sul diverse regioni dello stato sono ancora isolate, alle prese con allagamenti e blackout elettrici. La situazione più difficile è quella di Muçum dove l'85 per cento del territorio è allagato e la città è senza energia elettrica e senza linee telefoniche. Tutte le strade e autostrade che portano al municipio sono bloccate e anche un tratto della rete ferroviaria è stato interrotto. C'è inoltre preoccupazione rispetto alla previsioni di ulteriori piogge intense per la giornata di domani, 7 settembre mentre molte aree restano ancora allagate. (segue) (Brb)