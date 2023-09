Francia: Marion Marechal sarà capolista alle prossime europee per partito Zemmour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marion Marechal, nipote della leader del Rassemblement National Marine Le Pen, guiderà la lista del partito ultraconservatore Reconquete alle prossime elezioni europee. Lo ha annunciato Eric Zemmour, fondatore del partito, in un'intervista al quotidiano "Le Figaro". "Voglio che sia accompagnata da tutta la giovane generazione, proveniente da tutti i partiti di destra, che si è unita a me durante la presidenziale e che facciano il punteggio più alto possibile", ha detto Zemmour, che al momento non risulta iscritto nella lista. La decisione per adesso non è "presa", ha affermato Marechal all'emittente televisiva "Tf1" prima di ringraziare l'ex giornalista "per la sua fiducia".(Frp)