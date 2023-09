Legge Bilancio: conclusa riunione maggioranza a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa, a palazzo Chigi, la riunione di maggioranza convocata per discutere, alla ripresa dei lavori di parlamentari, dei temi preliminari della prossima legge di Bilancio. All'incontro, presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e durato poco più di un’ora, hanno partecipato, oltre ai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i capigruppo di maggioranza: Tommaso Foti e Lucio Malan per Fratelli d’Italia, Paolo Barelli e Licia Ronzulli per Forza Italia, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari per la Lega. Insieme a loro anche Maurizio Lupi, di Noi moderati. (Rin)