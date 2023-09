Brasile: Lula ristruttura organizzazione e funzionamento del sistema di intelligence (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto rivede anche il Consiglio consultivo del sistema di intelligence brasiliano che funzionerà d'ora in avanti come un collegio composto dai rappresentanti di tutti i ministeri con la partecipazione del direttore generale dell'Abin. Il ministero della Casa Civile avrà funzioni di monitoraggio e formulazione delle politiche pubbliche in seno al Consiglio e lavorerà in partenariato con gli organismi responsabili della difesa esterna (ministero della Difesa), della sicurezza interna (ministero della Giustizia e della Pubblica sicurezza) e del ministero degli Esteri. Il ministero della Casa civile aveva rilevato la responsabilità del controllo dell'Abin lo scorso marzo per decisione del presidente Lula. In precedenza il controllo politico amministrativo era affidato al Gabinetto di sicurezza istituzionale (Gsi), finito al centro delle polemiche in occasione degli eventi dell'8 gennaio al centro di numerose inchieste. Sia questo trasferimento dello scorso marzo sia la ristrutturazione di oggi allontanano l'intelligence dal controllo delle forze armare cui era stato affidato nel corso del governo dell'ex presidente, Jair Bolsonaro. (Brb)