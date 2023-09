Usa: Covid, Fda verso via libera a vaccini aggiornati entro venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) si sta preparando a dare il via libera alle versioni aggiornate dei vaccini contro il Covid-19, venerdì prossimo. Lo hanno confermato fonti anonime all’emittente “Nbc News”. I nuovi sieri sono stati aggiornati per contrastare la variante più recente, denominata Xbb.1.5, ma sarà anche efficace contro gli altri ceppi. Secondo le fonti, il via entro venerdì non rappresenta ancora una decisione definitiva, che potrebbe slittare alla prossima settimana. (Was)