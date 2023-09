Caivano: Bonetti (Azione-Iv), non possono più esistere periferie dimenticate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- “Caivano è stato un fenomeno grave: bene ha fatto la presidente Meloni ad essere a Caivano, bene fa il governo ad assumere impegni concreti nei confronti di quel territorio e di quella comunità, ma sia chiaro: l’Italia non può essere la somma sconnessa delle Caivano nelle quali andiamo a intervenire dopo che il fatto di violenza è accaduto. Non possono più esistere nel nostro Paese periferie dimenticate, dove ci sono bambine e bambini che vivono in contesti violenti e di degrado". Lo ha detto Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia viva-Renew Europe, intervenendo in Aula alla Camera per la dichiarazione di voto sulla proposta di legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo. "Allora, in quei luoghi dobbiamo certamente garantire luoghi di cultura e educazione, promuovere percorsi riabilitativi, ma dobbiamo anche costruire un’idea di giustizia diversa: la giustizia del nostro Paese non è solo punire chi fa il reato, ma è prevenire che quel reato venga compiuto e dare una risposta concreta a quelle vittime - ha aggiunto la parlamentare -. Sapremo eradicare completamente il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e della violenza tra minori quando avremo un mondo adulto in grado di essere un contesto positivo educante e quando smetteremo di pensare che l’unico atto di giustizia è quello della punizione". (Rin)