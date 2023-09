Usa: Biden annulla le concessioni petrolifere approvate da Trump in Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden ha annunciato il divieto di trivellazioni in 13 milioni di acri di terreno in Alaska, annullando anche tutte le concessioni nell’area protetta dell’Arctic National Wildlife Refuge. In una nota, il presidente Joe Biden ha affermato che il governo “ha il dovere di proteggere questa regione meravigliosa: questo provvedimento consentirà di preservare i nostri territori nella regione artica e la fauna che li abita, onorando la cultura e la storia dei nativi”. Le attività di trivellazione ed esplorazione delle compagnie energetiche nell’Arctic National Wildlife Refuge sono state inizialmente approvate dall’amministrazione di Donald Trump. (Was)