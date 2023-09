Ambiente: Prandini (Coldiretti), tratteniamo 11 per cento acqua piovana, possiamo arrivare a 50 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così - ha aggiunto Prandini - daremo una risposta ai periodi di siccità che abbiamo vissuto negli anni ma anche ai fenomeni di carattere atmosferico particolarmente violenti nel riuscire a trattenere l'acqua proprio quando c'è una eccessiva piovosità. Serve uno sforzo da parte delle istituzioni per snellire gli adempimenti di carattere burocratico e dare risposte concrete ai bisogni degli operatori che non sono solo in ambito agricolo. Il tema riguarda la filiera agroalimentare nel suo insieme e altre attività produttive, che senza l'intervento di nuove infrastrutture rischiano sistematicamente di essere compromessi dalla violenza dei fenomeni atmosferici per come li abbiamo conosciuti", ha concluso Prandini. (Rer)