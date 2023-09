Usa: nuovo tampone per Biden, è ancora negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è ancora negativo al Covid-19, dopo il nuovo tampone effettuato questa mattina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Si tratta del terzo tampone per Biden, dopo che la moglie Jill è risultata positiva al test. Il presidente si sottoporrà nuovamente al tampone domani, prima di partire per l’India e partecipare al summit dei leader del G20. La First Lady, ha aggiunto la portavoce, si “sente bene”, e al momento si trova in Delaware. (Was)