Ucraina: Casa Bianca, nuovi attacchi brutali della Russia, noi al fianco di Kiev

- I nuovi, brutali attacchi missilistici russi in Ucraina, a seguito dei quali sono morte almeno 16 persone, fanno vedere quanto sia importante continuare a sostenere Kiev nella difesa del proprio Paese. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Il segretario di Stato, Antony Blinken, si trova a Kiev proprio per portare questo messaggio, e annunciare un nuovo pacchetto di aiuti militari”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Mosca possono fermare la guerra “in qualsiasi momento”, ritirando le proprie truppe. “Fino ad allora, gli Stati Uniti e gli alleati rimarranno al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha concluso. (Was)