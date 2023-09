Superbonus: Conte, da dati Nomisma buone notizie per mal di pancia governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buone notizie per i mal di pancia di Giorgetti e del governo Meloni. “Oggi in audizione in commissione Ambiente della Camera Nomisma ha fornito un importante aggiornamento sui dati del Superbonus: ha generato un valore superiore ai 200 miliardi, a fronte di 88 miliardi di investimento; ha prodotto un risparmio medio in bolletta pari a 1.000 euro per ogni abitazione; ha fatto registrare una notevole riduzione di CO2 pari al 50 per cento rispetto alla situazione precedente”. Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Se i bruciori non dovessero passare neanche con questi dati, non rimane che il Buscopan”, aggiunge. (Rin)