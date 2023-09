Tre Mari: vertice di Bucarest, il gruppo si rafforza con l'ingresso della Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iniziativa dei Tre Mari, il gruppo che include dodici Paesi europei che si affacciano sul Mar Nero, sull’Adriatico e sul Baltico, ha accolto oggi la Grecia come tredicesimo Stato membro. La decisione è stata formalizzata durante il vertice tenuto oggi a Bucarest, che ha visto anche la Moldova e l’Ucraina divenire Paesi associati. L’allargamento alla Grecia ha un significato duplice: da una parte si rafforza l’alleanza con l’ingresso di una nazione importante sia a livello Ue che nella Nato, dall’altra si ribadisce la volontà di esprimere sempre più la coesione della regione dell’Europa orientale, a fronte di sfide di sicurezza che dopo l’invasione dell’Ucraina sono sempre più evidenti. Annunciando l’ingresso della Grecia nel gruppo, il presidente romeno Klaus Iohannis, in qualità di “padrone di casa”, ha osservato come l’allargamento dell’Iniziativa a un nuovo membro “indica l'attrattiva della piattaforma, ma anche il suo potenziale nell'aggregare gli sforzi per sviluppare le infrastrutture strategiche nella regione”. In questa prospettiva rientra anche lo status di Paesi associati concesso a Chisinau e Kiev, con l’ambizione di includere due nazioni che avranno un ruolo cruciale nelle future evoluzioni di sicurezza dell’area del Mar Nero. La partecipazione di Atene ribadisce poi la volontà del governo ellenico di aumentare il proprio peso diplomatico nei Balcani e oltre, come già evidente dalla cena informale organizzata ad agosto dal premier Kyriakos Mitsotakis con i leader regionali, oltre al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e a quella della Commissione europea Ursula von der Leyen. (segue) (Rob)