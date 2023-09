Tre Mari: vertice di Bucarest, il gruppo si rafforza con l'ingresso della Grecia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit odierno ha avuto anche dei risultati sul piano economico. Come ha rilevato il presidente romeno Iohannis, uno dei “successi” è stato il sostegno degli Stati partecipanti alla creazione di un Fondo per l'innovazione dell'Iniziativa. “Questo nuovo strumento, dotato di maggiore flessibilità, sarà complementare agli strumenti finanziari già esistenti e si concentrerà principalmente sulle tecnologie avanzate applicate nei settori prioritari”, ha detto il capo dello Stato romeno, ricordando il primo fondo istituito dai Paesi dell’Iniziativa nel 2018, che ha già investito in progetti “il cui valore cumulativo ha raggiunto i 6 miliardi di euro”. “Attrarre investimenti e sviluppare partenariati pubblico-privato con importanti attori internazionali rimarranno obiettivi essenziali per la piattaforma. A tal fine, abbiamo aggiornato l'elenco dei progetti strategici prioritari”, ha spiegato il presidente romeno. “Domani ospiteremo anche una nuova edizione del Business forum dell'Iniziativa, che è diventato, a partire dal 2018, uno strumento chiave. Il forum contribuirà in modo decisivo alla coagulazione degli investimenti e dei partenariati nella regione, e quindi alla sua crescita economica. Tutti questi sono risultati notevoli per l'Iniziativa, alla quale la Romania ha contribuito attivamente”, ha concluso Iohannis. Non è un caso che al vertice e al successivo Business Forum sono rappresentati anche i partner strategici dell'iniziativa, vale a dire gli Stati Uniti, la Commissione europea, la Germania, oltre a quelli della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), della Banca europea per gli investimenti (Bei) e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e di importanti aziende globali, tra cui Apple, Amazon e Ibm. (Rob)