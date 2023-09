Ue: P. De Luca (Pd), Gentiloni serio e competente, Meloni prenda distanze da Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È vergognoso l'attacco scomposto di Salvini al Commissario europeo Paolo Gentiloni. “Cosa ne pensa Meloni? Chiediamo alla presidente del Consiglio di prendere immediatamente le distanze”. Lo dichiara in una nota il deputato democratico Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue. “Paolo Gentiloni sta lavorando da anni con competenza e dedizione, ottenendo risultati straordinari in Europa, fondamentali anche e soprattutto per il nostro Paese, come la sospensione del Patto di Stabilità, il programma Sure e il Next Generation Eu. In questa fase così delicata, invece di attaccare gratuitamente il Commissario per gli affari economici, il governo dovrebbe impegnare le proprie energie nel rispetto degli impegni per l'attuazione del Pnrr o nei negoziati per la modifica del Patto di stabilità. Ma come si sta vedendo, la destra sa solo attaccare in modo demagogico, e non è in grado invece di agire nell'interesse del nostro Paese", aggiunge De Luca. (Rin)