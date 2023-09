Nigeria: respinto il primo ricorso delle opposizioni contro l'elezione di Tinubu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte per le petizioni elettorali presidenziali della Nigeria ha respinto il ricorso presentato dal Movimento popolare alleato (Apm) contro l’elezione del presidente Bola Tinubu. Lo riferisce il "Premium Times", ricordando che il ricorso è uno dei tre presentati dalle opposizioni nigeriane contro la vittoria del Partito di tutti i progressisti (Apc) di Tinubu. Sugli altri due, presentati per presunte irregolarità dal leader del Partito democratico popolare (Pdp) ed ex vicepresidente Atiku Abubakar e dal candidato indipendente Peter Obi, la Corte deve ancora pronunciarsi. Il tribunale ha il potere di annullare le elezioni e chiedere un nuovo voto, ma la sentenza potrebbe a sua volta essere impugnata presso un tribunale di grado superiore. La decisione potrebbe in ogni caso avere implicazioni di vasta portata per le future elezioni in Nigeria, la democrazia più popolosa d’Africa, sebbene nessun risultato delle elezioni presidenziali sia mai stato annullato da quando il Paese è tornato al governo civile, nel 1999.(Res)